В Тверской области остановили 65 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-06T19:35:55+03:00

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Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" проходило в Тверской области в минувшие выходные, со 2 по 4 августа. По его итогам 65 водителей были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. В областной столице инспекторами было остановлено девять водителей с признаками опьянения.

По данным УГИБДД России по Тверской области, к ответственности было привлечено более 60 нарушителей. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, что кто-то сел за руль в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

ИСТОЧНИК KP.RU