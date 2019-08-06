2019-08-06T19:24:06+03:00
Общество

В Вышнем Волочке Тверской области бронзовым львам вернули хвосты

Местная достопримечательность прошла реставрацию и скоро вернется на прежнее место
Ольга ТРОФИМОВА
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Львы вернутся в сквер в конце августа Фото: ТРК "Вышневолоцкое телевидение" (скрин видео)Львы вернутся в сквер в конце августа Фото: ТРК "Вышневолоцкое телевидение" (скрин видео)
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Скульптуры львов вернулись на свое место 5 августа. Бронзовых животных из Венециановского сквера привезли в Вышний Волочек после реставрации. Об этом сообщается на сайте администрации Вышнего Волочка.

Местная достопримечательность, с которой так любили фотографироваться туристы и местные жители, приобрела исторический облик. Ранее скульптуры пострадали от рук вандалов. Зверям выломали кольца, которые были вставлены в пасти и "открутили" хвосты.

Реставрировал львов скульптор, заслуженный художник РФ Юрий Злотя. Мастер восстановил отсутствующие элементы, убрал несколько слоев краски. Но работа еще не закончена. Сейчас львы серебряные, окончательная покраска будет "под чугун". Ее произведут после того, как скульптуры установят на постаменты.

В обновленном виде львы вернутся в Венециановский сквер в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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