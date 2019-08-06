2019-08-06T17:50:15+03:00
Общество

Новоиспечённым и будущим мамам в Твери читают лекции о пользе для детей грудного молока

Мероприятия, приуроченные к Всемирной неделе грудного вскармливания, проходят в Твери
Виктория ТУШКОВА
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Идёт Всемирная неделя грудного вскармливания.Идёт Всемирная неделя грудного вскармливания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Всемирная неделя грудного вскармливания, направленная на популяризацию грудного вскармливания и укрепление здоровья грудных детей, проводится каждый год с 1 по 7 августа.

В медицинских учреждениях Твери также пойдут тематические мероприятия.

Лекции для беременных женщин «О пользе грудного вскармливания» проходят в родильном доме № 5 и женских консультациях. В детской городской больнице №1 «Школу матерей» 7 августа проведёт врач-неонатолог отделения патологии новорождённых Галина Ерохина. В «Школе» примут участие пациенты отделения, а также сотрудники больницы. Кроме того, в отделении патологии новорождённых детской областной клинической больницы для мам читают курс лекций. Молодым мамам рассказывают о необходимости грудного вскармливания, преимуществах и правилах кормления грудным молоком и способах поддержания лактации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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