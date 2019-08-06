Фестиваль мороженого и сдача ГТО: В честь 90-летия Калининского района в Твери состоится большой праздник

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-06T16:37:00+03:00

Всех приглашают посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах и полакомиться мороженным

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10 августа, в субботу, в Городском саду состоится большой праздник в честь Дня Калининского района, которому исполняется 90 лет.

Начнётся праздник в 11:00 на летней эстраде, там запланирована концертная программа местных творческих коллективов и юных исполнителей.

Послушать народные песни и частушки под гармонь можно будет у библиотеки имени Горького.

На набережной Городского сада развернётся фестиваль мороженого. Детям предложат не только угоститься, но и поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, или сделать себе аква-грим.

Так же в Горсаду ожидается выставка-ярмарка изделий ручной работы, развлечения для детей и взрослых, сдача норм ГТО, различные концерты и розыгрыши призов. С правой стороны от центрального входа с 11 до 15 часов пройдёт Лазертаг-турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU