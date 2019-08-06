2019-08-06T16:37:00+03:00
Общество

Фестиваль мороженого и сдача ГТО: В честь 90-летия Калининского района в Твери состоится большой праздник

Всех приглашают посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах и полакомиться мороженным
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Праздник состоится в Городском саду Твери.Праздник состоится в Городском саду Твери.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

10 августа, в субботу, в Городском саду состоится большой праздник в честь Дня Калининского района, которому исполняется 90 лет.

Начнётся праздник в 11:00 на летней эстраде, там запланирована концертная программа местных творческих коллективов и юных исполнителей.

Послушать народные песни и частушки под гармонь можно будет у библиотеки имени Горького.

На набережной Городского сада развернётся фестиваль мороженого. Детям предложат не только угоститься, но и поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, или сделать себе аква-грим.

Так же в Горсаду ожидается выставка-ярмарка изделий ручной работы, развлечения для детей и взрослых, сдача норм ГТО, различные концерты и розыгрыши призов. С правой стороны от центрального входа с 11 до 15 часов пройдёт Лазертаг-турнир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выездной приём проведут руководитель регионального управления ФССП и уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области
Новоиспечённым и будущим мамам в Твери читают лекции о пользе для детей грудного молока
В пятый раз в Тверской области пройдет фестиваль "Калитка", посвященный карельским пирогам
Сотрудники уголовного розыска Твери задержали мужчину, избившего водителя троллейбуса
Нуждающегося в медпомощи мужчину ищут в Тверской области
В загородных лагерях Твери началась четвертая смена
В Тверской области собрали 300 тонн картофеля
Мужчина сообщил о бомбе после того, как его выгнали из клуба в Твери
В Тверской области предпринимателей стало меньше
В Тверской области приступили к строительству музея рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату
Жительница Тверской области убила поленом сожителя
Со склада сельхозпредприятия в Тверской области украли запчасти для тракторов
Подозреваемые в убийстве таксиста под Тверью задержаны
Несколько дней подряд в Твери будут перекрывать улицу Софьи Перовской
В Тверской области мужчина пришел в кафе и лишился телефона
В Тверской области заблокировали сайт, который торговал сибирским осетром
Браконьера будут судить за убитого лося в Тверской области
На трамвайных путях в Твери столкнулись три иномарки
В Твери отметят День физкультурника
Прокуратура Тверской области взялась за проверку летних лагерей