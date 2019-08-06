Фестиваль мороженого и сдача ГТО: В честь 90-летия Калининского района в Твери состоится большой праздник
10 августа, в субботу, в Городском саду состоится большой праздник в честь Дня Калининского района, которому исполняется 90 лет.
Начнётся праздник в 11:00 на летней эстраде, там запланирована концертная программа местных творческих коллективов и юных исполнителей.
Послушать народные песни и частушки под гармонь можно будет у библиотеки имени Горького.
На набережной Городского сада развернётся фестиваль мороженого. Детям предложат не только угоститься, но и поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, или сделать себе аква-грим.
Так же в Горсаду ожидается выставка-ярмарка изделий ручной работы, развлечения для детей и взрослых, сдача норм ГТО, различные концерты и розыгрыши призов. С правой стороны от центрального входа с 11 до 15 часов пройдёт Лазертаг-турнир.
ИСТОЧНИК KP.RU