Жительница Тверской области убила поленом сожителя
Приговором Жарковского районного суда 48-летняя местная жительница признана виновной по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его поленом по голове. От полученных травм мужчина скончался.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за совершение особо тяжкого преступления виновная будет отбывать наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU