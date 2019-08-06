Жительница Тверской области убила поленом сожителя

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-06T14:00:41+03:00

За убийство женщина отправится в колонию Фото: архив "КП"

По решению суда женщина отправится в колонию

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Приговором Жарковского районного суда 48-летняя местная жительница признана виновной по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и два раза ударила его поленом по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, за совершение особо тяжкого преступления виновная будет отбывать наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU