В Твери предприятие задолжало работникам два миллиона рублей
Нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Железобетонные изделия-1" выявила прокуратура Пролетарского района Твери.
Установлено, что организация имеет задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше двух миллионов рублей.
- С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заработная плата выплачена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Должностное лицо ООО "Железобетонные изделия-1" оштрафовано на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU