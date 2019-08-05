В Твери предприятие задолжало работникам два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-05T16:53:09+03:00

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Нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Железобетонные изделия-1" выявила прокуратура Пролетарского района Твери.

Установлено, что организация имеет задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше двух миллионов рублей.

- С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, заработная плата выплачена в полном объеме, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Должностное лицо ООО "Железобетонные изделия-1" оштрафовано на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU