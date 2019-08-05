2019-08-05T14:58:23+03:00
Происшествия

Драка с полицейским обернулась для жителя Тверской области реальным сроком

Мужчина на полгода отправится в колонию-поселение
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд отправил нарушителя в колонию на полгода Фото: архив "КП"Суд отправил нарушителя в колонию на полгода Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в Кашине. Осужденный попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники полиции начали оформлять в отношении виновного протокол по делу об административном правонарушении, однако, нарушитель выразил несогласие и ударил инспектора кулаком по лицу.

В судебном заседании злоумышленник вину в совершении двух преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном.

Кашинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение. За нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, а также за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти, 31-летний мужчина отправится на полгода в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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