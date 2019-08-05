2019-08-05T11:36:30+03:00
Звезды

Исполнитель из Твери стал лауреатом международного конкурса памяти Иосифа Кобзона

Правда, на конкурс он, единственный из участников, приехал за свой счет
Ирина ТАРАСОВА
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Евгений Окунев взял вторую премию. Фото: из архива Евгения ОкуневаЕвгений Окунев взял вторую премию. Фото: из архива Евгения Окунева
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5 августа стали известны результаты международного конкурса «Красная Гвоздика» имени Иосифа Кобзона. Напомним, проходил он в Грозном. Его участниками стали певцы из Санкт-Петербурга, Москвы, Чечни, Ингушетии, Белоруссии, Мадагаскара, а также Твери. Наш город на конкурсе представил исполнитель Евгений Окунев.

Евгений выбрал две авторские песни - «Мама» и «Солдат непобеждённого народа». Судьи отметили, что у тверичанина есть свой композиторский и вокальный стиль и и своё неповторимое лицо.

По итогам наш земляк взял вторую премию.

- Для меня выступить на таком серьезном конкурсе со своими авторскими песнями уже большая победа, а взять серебро - огромная честь! Золото я уступил Народному артисту Республики Ингушетии. Я хочу сказать "спасибо" всем за поддержку.- написал на своей страничке в соцсетях Евгений, после чего добавил, - И ещё, мне очень хочется отметить "поддержку" Твери, ведь я был единственным участником конкурса, который приехал в Грозный за свой счёт.

Однако, исполнитель не отчаивается. "Чеченская республика оставила в моём сердце тёплые воспоминая и желание вернуться, на этот раз уже с концертом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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