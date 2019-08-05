Семнадцатилетний пешеход получил тяжелые травмы под колесами "Газели" в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-05T10:25:23+03:00

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Авария произошла в ночь на 3 августа на 118 км автодороги Торжок - Осташков Осташковского района Тверской области.

29-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ 330202", совершил наезд на 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU