Жителей Тверской области приглашают участвовать в престижном фотоконкурсе
Совершеннолетних жителей Тверской области приглашают поучаствовать в престижном международном фотоконкурсе «Русская цивилизация».
Это уже третий конкурс. Проводит его Федеральное агентство по делам национальностей.
Впервые конкурс был проведён в 2017 году.
- Миссия конкурса стала непростой задачей: понять и передать, что представляет собой «Русская цивилизация» сегодня. 19 сентября 2017 года организаторы и жюри объявили имена первых 17 победителей из 16 городов России и мира, - сообщают организаторы.
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».
В составе жюри выдающиеся фотографы, блогеры и деятели культуры.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта, информационным партнёром которого является «Комсомольская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU