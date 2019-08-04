2019-08-04T15:56:38+03:00
Общество

Жителей Тверской области приглашают участвовать в престижном фотоконкурсе

Приём работ продлится до 8 сентября
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Конкурс открыт для всех.Конкурс открыт для всех.
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Совершеннолетних жителей Тверской области приглашают поучаствовать в престижном международном фотоконкурсе «Русская цивилизация».

Это уже третий конкурс. Проводит его Федеральное агентство по делам национальностей.

Впервые конкурс был проведён в 2017 году.

- Миссия конкурса стала непростой задачей: понять и передать, что представляет собой «Русская цивилизация» сегодня. 19 сентября 2017 года организаторы и жюри объявили имена первых 17 победителей из 16 городов России и мира, - сообщают организаторы.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

В составе жюри выдающиеся фотографы, блогеры и деятели культуры.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта, информационным партнёром которого является «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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