Фестиваль мёда в Тверской области собирает всех сладкоежек

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-04T14:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

10 августа в поселке Сандово Тверской области состоится фестиваль

мёда и диких трав. Фестиваль проводится одиннадцатый год и в этот раз он приурочен к 90-летию района.

На фестивале, кроме культурно-спортивных действия, традиционно пройдёт дегустация мёда. Там же будет работать и ярмарка, где можно купить не только мёд, но и всё то, что производят пчёлы.

Начнётся праздник в 14 часов.

От Москвы до Сандово 420 км, от Твери 280 км.

ИСТОЧНИК KP.RU