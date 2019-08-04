2019-08-04T14:36:56+03:00
Туризм

Фестиваль мёда в Тверской области собирает всех сладкоежек

Он традиционно пройдёт в Сандово
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Мёд вкусный и полезный.Мёд вкусный и полезный.
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10 августа в поселке Сандово Тверской области состоится фестиваль

мёда и диких трав. Фестиваль проводится одиннадцатый год и в этот раз он приурочен к 90-летию района.

На фестивале, кроме культурно-спортивных действия, традиционно пройдёт дегустация мёда. Там же будет работать и ярмарка, где можно купить не только мёд, но и всё то, что производят пчёлы.

Начнётся праздник в 14 часов.

От Москвы до Сандово 420 км, от Твери 280 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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