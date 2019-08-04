Фестиваль тверской семьи стартовал в горсаду

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-04T10:41:33+03:00

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Агитационно-просветительское мероприятие «Фестиваль тверской семьи» стартовало сегодня, 4 августа, в городском саду Твери.

Программа праздника стартует в 11:00 и продлится до 17:00.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Мама».

Цель мероприятия — пропаганда семейных ценностей и агитация за рождение как можно большего числа детей.

Гостей фестиваля ждут концерт, представление семей Тверской области, финал конкурса «Тверской костюм».

В горсаду будут работать представители министерства социальной защиты Тверской области и общественных организаций, которые прямо на месте могут дать необходимые консультации тверским семьям.

Кстати, в рамках национального проекта «Демография» 3330 семьям региона ежемесячно выплачивается 10 710 рублей за рождение или усыновление первого ребёнка. Общая сумма выплат с начала года составила свыше 195 миллионов рублей. Всего в 2019-м году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 миллионов рублей.

Вообще, семьи в Тверской области получают разные способы поддержки, что является важной составляющей для улучшения ситуации с демографией.

- Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона. В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства, – убеждён губернатор Тверской области Игорь Руденя

ИСТОЧНИК KP.RU