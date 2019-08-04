Фестиваль тверской семьи стартовал в горсаду
Агитационно-просветительское мероприятие «Фестиваль тверской семьи» стартовало сегодня, 4 августа, в городском саду Твери.
Программа праздника стартует в 11:00 и продлится до 17:00.
Мероприятие организовано благотворительным фондом «Мама».
Цель мероприятия — пропаганда семейных ценностей и агитация за рождение как можно большего числа детей.
Гостей фестиваля ждут концерт, представление семей Тверской области, финал конкурса «Тверской костюм».
В горсаду будут работать представители министерства социальной защиты Тверской области и общественных организаций, которые прямо на месте могут дать необходимые консультации тверским семьям.
Кстати, в рамках национального проекта «Демография» 3330 семьям региона ежемесячно выплачивается 10 710 рублей за рождение или усыновление первого ребёнка. Общая сумма выплат с начала года составила свыше 195 миллионов рублей. Всего в 2019-м году региону из федеральной казны на эти цели предусмотрено свыше 511 миллионов рублей.
Вообще, семьи в Тверской области получают разные способы поддержки, что является важной составляющей для улучшения ситуации с демографией.
- Это важное условие успешного развития экономики и социальной сферы региона. В Тверской области действует эффективная система поддержки семьи, материнства, детства, – убеждён губернатор Тверской области Игорь Руденя
ИСТОЧНИК KP.RU