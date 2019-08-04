Из-за деревьев на восемьдесят одной улице Твери отключат свет

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-04T09:48:13+03:00

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Рабочая неделя в Твери начнётся с отключения электричества. Свет в домах погаснет не одномоментно, а по опубликованному графику, который распространила муниципальная компания «Тверьгорэлектро».

Связано это с тем, что электрики будут спиливать ветки деревьев, которые представляют помеху для электрических сетей. Но и не только с этим.

- Будут проводиться планово-предупредительные работы по замене аварийных опор и проводов на воздушных линиях электропередачи, электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, опиловка ветвей деревьев в охранной зоне воздушных линий и установка шкафов учёта, - поясняют в Тверьгорэлектро.

Работы начнутся 5 августа утром и продолжаться до 9 августа включительно. Отключения затронут восемьдесят одну улицу Твери.

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ИСТОЧНИК KP.RU