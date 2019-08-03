«Динамо» Тверь проиграло воронежскому «Бурану»
Наши хоккеисты находятся в Тамбове на предсезонном турнире
Момент игры. Фото: Youtube/Link-tv
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Предсезонный турнир новая тверская команда «Динамо» проводит в Тамбове, на турнире на Кубок губернатора региона.
2 августа наши хоккеисты бились с воронежским «Бураном» Не смотря на жёсткий и упорный характер борьбы, о чём сообщает сайт тверского «Динамо», тверские хоккеисты проиграли со счётом 2:5.
Накануне динамовцы проиграли и в стартовом матче хозяевам турнира ХК «Тамбов», уступив со счётом 2:3.
Сегодня, 3 августа, у динамовцев выходной.
А ещё сегодня день рождения главного тренера команды Сергея Орешкина, ему исполняется 57 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU