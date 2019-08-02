Преступная группа похитила из магистрального нефтепродуктопровода в Тверской области топливо на два миллиона рублей
Четыре молодых человека, один из которых уже был ранее судим, организовали преступную группу и похищали дизтопливо из магистрального нефтепродуктопровода. Для этого они врезались в нефтепродуктопровод «Ярославль - Приморск 1». Всего злоумышленники успели похитить топлива, принадлежавшего компании «Транснефть-Балтика», на сумму свыше 2 000 000 рублей - сообщает Прокуратура Тверской области.
Первым заместителем прокурора Тверской области в отношении участников группы утверждено обвинительное заключение. Их обвиняют по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере).
Санкция Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU