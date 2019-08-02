Случайный собутыльник ограбил жителя Твери

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-02T15:00:55+03:00

Житель Твери ограбил на улице своего собутыльника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

С заявлением о грабеже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 36-летний житель областного центра.

Со слов пострадавшего полицейские установили, что в день происшествия он распивал у дома алкоголь с малознакомым мужчиной. В ходе употребления спиртных напитков незнакомец применил силу, открыто похитил у мужчины сотовый телефон и скрылся.

В течение нескольких часов подозреваемого разыскали задержали патрульные экипажи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Грабителем оказался 30-летний ранее судимый житель Твери.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU