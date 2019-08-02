Случайный собутыльник ограбил жителя Твери
С заявлением о грабеже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 36-летний житель областного центра.
Со слов пострадавшего полицейские установили, что в день происшествия он распивал у дома алкоголь с малознакомым мужчиной. В ходе употребления спиртных напитков незнакомец применил силу, открыто похитил у мужчины сотовый телефон и скрылся.
В течение нескольких часов подозреваемого разыскали задержали патрульные экипажи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Грабителем оказался 30-летний ранее судимый житель Твери.
По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU