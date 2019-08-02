2019-08-02T15:00:55+03:00
Происшествия

Случайный собутыльник ограбил жителя Твери

Мужчины похитил сотовый телефон и скрылся
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери ограбил на улице своего собутыльникаЖитель Твери ограбил на улице своего собутыльникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о грабеже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 36-летний житель областного центра.

Со слов пострадавшего полицейские установили, что в день происшествия он распивал у дома алкоголь с малознакомым мужчиной. В ходе употребления спиртных напитков незнакомец применил силу, открыто похитил у мужчины сотовый телефон и скрылся.

В течение нескольких часов подозреваемого разыскали задержали патрульные экипажи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Грабителем оказался 30-летний ранее судимый житель Твери.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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