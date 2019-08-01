2019-08-01T18:29:01+03:00
Общество

В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек

В акции приняли участие более 700 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская область участвует в акции "Вода России 2019"Тверская область участвует в акции "Вода России 2019"Фото: Виктория ЖУКОВА
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Тверская область принимает участие в акции "Вода России 2019". За три месяца в рамках проекта очищено около 70 км береговой линии рек Верхневолжья.

Более 700 человек – представители администраций муниципальных образований, сотрудники образовательных и культурных учреждений, школьники, волонтеры, общественники расчищали берега рек: Волги, Западной Двины, Тверцы, Мологи, Медведицы, озёр Мстино, Глухое, Дивино.

По мнению главы региона Игоря Рудени, подобные проекты повышают социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде.

К акции еще можно присоединиться. Она продлится до конца сентября. По вопросам участия необходимо обращаться в Министерство природы и экологии Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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