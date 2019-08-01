В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-01T18:29:01+03:00

В акции приняли участие более 700 человек

Изменить размер текста: A A

Тверская область принимает участие в акции "Вода России 2019". За три месяца в рамках проекта очищено около 70 км береговой линии рек Верхневолжья.

Более 700 человек – представители администраций муниципальных образований, сотрудники образовательных и культурных учреждений, школьники, волонтеры, общественники расчищали берега рек: Волги, Западной Двины, Тверцы, Мологи, Медведицы, озёр Мстино, Глухое, Дивино.

По мнению главы региона Игоря Рудени, подобные проекты повышают социальную ответственность граждан в отношении к окружающей среде.

К акции еще можно присоединиться. Она продлится до конца сентября. По вопросам участия необходимо обращаться в Министерство природы и экологии Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU