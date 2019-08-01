Двухлетняя пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Твери

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-01T18:04:32+03:00

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Авария произошла на улице Игоря Баталова в Твери 31 июля. Двухлетняя девочка ехала с мамой в автобусе. Ребенок сидел на руках у матери в начале салона лицом по ходу движения автобуса. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель осуществил резкое торможение, и женщина не удержала девочку. Ребенок упал и получил травмы.

- Подобные случаи с падением пассажиров - не редкость. С начала года в областном центре было зарегистрировано семь ДТП, в которых травмы получили семь несовершеннолетних пассажиров, - прокомментировали случившееся в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекторы призывают водителей общественного транспорта избегать резких маневров и торможений при движении и помнить, что они обеспечивают жизнь и здоровье пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU