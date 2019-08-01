2019-08-01T18:04:32+03:00
Происшествия

Двухлетняя пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Твери

Мама не смогла удержать ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Двухлетний ребенок пострадал во время поездки на автобусеДвухлетний ребенок пострадал во время поездки на автобусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла на улице Игоря Баталова в Твери 31 июля. Двухлетняя девочка ехала с мамой в автобусе. Ребенок сидел на руках у матери в начале салона лицом по ходу движения автобуса. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель осуществил резкое торможение, и женщина не удержала девочку. Ребенок упал и получил травмы.

- Подобные случаи с падением пассажиров - не редкость. С начала года в областном центре было зарегистрировано семь ДТП, в которых травмы получили семь несовершеннолетних пассажиров, - прокомментировали случившееся в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекторы призывают водителей общественного транспорта избегать резких маневров и торможений при движении и помнить, что они обеспечивают жизнь и здоровье пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек
Тверским пенсионерам пересчитают пенсии
Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно
Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области
Квадратные метры жилья в Тверской области вновь подорожали
В Тверской области сбили велосипедиста
Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле
В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области
В Твери поймали автоугонщика
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир
Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане
В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске
Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок