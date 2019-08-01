Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-01T11:25:22+03:00

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"Игумен Калистрат" появился в Курганской области. Мужчина, представляясь помощником либо митрополита Тверского и Кашинского Саввы, управляющего делами Московской Патриархии, либо председателя Финансово-хозяйственного управления митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, звонит в храмы и пытается собирать пожертвования на Чимеевский монастырь.

Злоумышленник требует разместить информацию для сбора средств на восстановление обители, в которой указаны его имя и номер телефона. Ряд редакций епархиальных и профильных сайтов уже попался на уловку мошенника и выставил сообщение об этом сборе, не проверив информацию.

Как заявляют в Курганской епархии, мошенник не имеет никакого отношения ни к восстановлению обители, ни к епархии.

- Никакого благословения по этому поводу не давали, кто такой "игумен Каллистрат" тоже неизвестно. Поэтому огромная просьба: не верьте, если у вас будут просит оказать помощь Чимеевской обители какие-то люди, ссылающиеся на особые благословения, - говорится в сообщении Отдела культуры Курганской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU