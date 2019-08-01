Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
Сироте предоставили отдельную жилплощадь
По настоянию прокуратуры молодой человек получил жилье Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Старицкого района обратился 20-летний местный житель. Молодой человек является сиротой, достиг совершеннолетия и имеет право на получение вне очереди жилплощади по договору социального найма, но вынужден проживать вместе с бабушкой в помещении, собственником которого она является.
- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение, - сообщает областная прокуратура.
Исковые требования прокурора удовлетворены, решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU