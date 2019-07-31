В Твери состоялось открытие финального тура всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"

СЕГОДНЯ 21:28 2019-07-31T21:28:49+03:00

В Твери проходит фестиваль "Таланты и поклонники" Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Открытие финального тура всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники" состоялось в Твери 31 июля. В этом году он проходит в пятый раз и приурочен к празднованию 370-летия пожарной охраны России.

– МЧС России уделяет первостепенное внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине, старшим, а также умению оказать помощь и поддержать слабого в любой жизненной ситуации, - приветствовал участников заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы полковник внутренней службы Андрей Макеев. - Для нас важно, чтобы в школе дети не только постигли азы науки, но и развивали свои творческие способности.

Напомним, в фестивале принимают участие более 100 детей из 12 субъектов РФ. В дни проведения фестиваля, помимо насыщенной культурной программы, ребят ждут экскурсии, кинопоказы, знакомство с историей Тверского края и областной столицы.

30 и 31 августа состоялись прослушивания финального тура - ребята выступили перед жюри. Завершится фестиваль 1 августа гала-концертом и награждением победителей, которые пройдут на сцене Тверского академического театра драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU