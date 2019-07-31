2019-07-31T17:26:58+03:00
Общество

Больного ребёнка экстренно доставили из Осташкова в Тверь

Помощь маленькому пациенту оказывают медики Детской областной больницы
Виктория ТУШКОВА
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Ребёнка эвакуировали вертолётом МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту. Фото: Минздрав Тверской области.Ребёнка эвакуировали вертолётом МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту. Фото: Минздрав Тверской области.
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29 июля экстренный вылет из Твери совершил вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков Детской областной клинической больницы. Срочная медицинская помощь потребовалась ребёнку из Осташкова.

Вертолёт МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту вылетел в центральную районную больницу Осташковского района в 16:08.

И в 18:43 бригада санавиации прибыла к зданию Детской областной клинической больницы.

- Юный пациент был передан специалистам больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи, - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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