Больного ребёнка экстренно доставили из Осташкова в Тверь
Помощь маленькому пациенту оказывают медики Детской областной больницы
Ребёнка эвакуировали вертолётом МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту. Фото: Минздрав Тверской области.
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29 июля экстренный вылет из Твери совершил вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков Детской областной клинической больницы. Срочная медицинская помощь потребовалась ребёнку из Осташкова.
Вертолёт МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту вылетел в центральную районную больницу Осташковского района в 16:08.
И в 18:43 бригада санавиации прибыла к зданию Детской областной клинической больницы.
- Юный пациент был передан специалистам больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи, - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU