Больного ребёнка экстренно доставили из Осташкова в Тверь

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-31T17:26:58+03:00

Ребёнка эвакуировали вертолётом МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту. Фото: Минздрав Тверской области.

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29 июля экстренный вылет из Твери совершил вертолёт санитарной авиации с бригадой медиков Детской областной клинической больницы. Срочная медицинская помощь потребовалась ребёнку из Осташкова.

Вертолёт МЧС КА-32 с бригадой медиков на борту вылетел в центральную районную больницу Осташковского района в 16:08.

И в 18:43 бригада санавиации прибыла к зданию Детской областной клинической больницы.

- Юный пациент был передан специалистам больницы для дальнейшего оказания медицинской помощи, - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU