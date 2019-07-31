2019-07-31T12:02:19+03:00
Звезды

Тверской гастрофестиваль "Вкус Верхневолжья" сменил местоположение

В этом году он состоится на территории ландшафтного парка "Тьмака"
Ольга ТРОФИМОВА
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На гастрофестивале "Вкус Верхневолжья" можно будет попробовать продукцию местных производителейНа гастрофестивале "Вкус Верхневолжья" можно будет попробовать продукцию местных производителейФото: Ирина ТАРАСОВА
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Традиционный фестиваль гастрономических изысков Тверской области "Вкус Верхневолжья" состоится 24 августа. В этом году принято решение перенести мероприятие с площади Славы на территорию ландшафтного парка "Тьмака" в центре областной столицы.

На ресторанных и фермерских зонах гости праздника смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным тверским рецептам, или приобрести свежие продукты. Участников всех возрастов ждут развлекательная программа, лаундж-зона с гамаками, интерактивная и спортивная площадки, кинотеатр под открытым небом.

Все желающие могут принять участие в конкурсе на лучшую реализацию гастрономических традиций и приготовление тверских блюд "Вкус Верхневолжья". Его организатор - Ассоциация туризма Тверской области и муниципальное автономное учреждение "Агентство социально-экономического развития".

В конкурсе семь номинаций, по которым выберут "Традиционное блюдо (допускается применение современных технологий)", "Традиционный напиток", "Традиционная подача напитка", "Традиционная подача блюда", "Лучший гастрономический сувенир – 2019", "Лучший комплимент от шефа – 2019", "Лучший традиционный продукт от производителя".

Итоги подведут в день фестиваля.

Для участия в фестивале и в конкурсе необходимо подать заявку по адресу: г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 12а. (вход со двора, 2 этаж) - МАУ "Агентство социально-экономического развития". Подробности можно уточнить по телефону: (4822) 41-59-87 или по электронной почте cgp.tver@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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