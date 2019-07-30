По инициативе прокуратуры ограничен доступ в нежилое здание в центре Твери
Нежилое строение на улице Новоторжской, 7 в Твери, находящееся в муниципальной собственности, арендует ООО "Удача".
Прокуратурой Центрального района г.Твери в ходе проверки установлено, что строение находится в аварийном состоянии, часть кровли и фасада имеют обрушения, со всех сторон здания имеются трещины штукатурного слоя и кирпичной кладки. Территория не огорожена, поэтому в здание и подвальные помещения без труда могут проникнуть посторонние.
- В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании общества ограничить доступ посторонних лиц в нежилое строение, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU