2019-07-30T12:29:07+03:00
Общество

По инициативе прокуратуры ограничен доступ в нежилое здание в центре Твери

Строение на улице Новоторжской находится в аварийном состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
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ПО инициативе прокуратуры ограничен доступ в здание в центре Твери Фото: архив "КП"ПО инициативе прокуратуры ограничен доступ в здание в центре Твери Фото: архив "КП"
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Нежилое строение на улице Новоторжской, 7 в Твери, находящееся в муниципальной собственности, арендует ООО "Удача".

Прокуратурой Центрального района г.Твери в ходе проверки установлено, что строение находится в аварийном состоянии, часть кровли и фасада имеют обрушения, со всех сторон здания имеются трещины штукатурного слоя и кирпичной кладки. Территория не огорожена, поэтому в здание и подвальные помещения без труда могут проникнуть посторонние.

- В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании общества ограничить доступ посторонних лиц в нежилое строение, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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