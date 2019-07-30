СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-30T08:25:12+03:00

На два дня в Твери перекроют Театральную площадь Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Проезд и парковку ограничат в связи с фестивалем "Таланты и поклонники"

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Движение и парковка всех видов транспорта на Театральной площади будет запрещена с 8:00 утра 31 июля до 15:00 1 августа.

Ограничения вводятся в связи с проведением Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники", который пройдет в областной столице.

На период проведения фестиваля транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Организация объезда закрытого участка будет осуществляться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Водителей просят заранее планировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU