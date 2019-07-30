На два дня в Твери перекроют Театральную площадь
Движение и парковка всех видов транспорта на Театральной площади будет запрещена с 8:00 утра 31 июля до 15:00 1 августа.
Ограничения вводятся в связи с проведением Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники", который пройдет в областной столице.
На период проведения фестиваля транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
Организация объезда закрытого участка будет осуществляться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
Водителей просят заранее планировать маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU