На летней выставке «Его Величество букет» в Твери представят живопись и прикладное искусство

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-29T18:18:20+03:00

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2 августа в Мемориально-художественном музее Владимира Серова состоится открытие выставки «Его Величество букет».

В рамках проекта будут представлены живописные работы семи выдающихся художников XX века.

- Их произведения написаны в различных жанрах, но объединяет их цветочная тема, так как к ней обращались не только сторонники классической академической живописи, но и поклонники авангарда. Здесь вы увидите произведения С.Я. Шлейфера (1881-1942?), Ю.А. Васнецова (1900-1973), М.А. Клещар-Самохваловой (1915-2000), Е.Е. Моисеенко (1916-1988), В.Ф. Шумилова (1931-2004), Н.А. Комиссарова (1922-2002), В.Ф. Токарева (1918-1988), - рассказывают сотрудники музея.

Мир природы вдохновлял не только русских живописцев, но и мастеров декоративно-прикладного искусства. Произведения, представленные в экспозиции, созданы во второй половине XX века, они объединены одной общей темой, темой цветочного натюрморта. На выставке экспонируются работы известных художников Конаковского фаянсового завода им. М.И.Калинина: А.И.Хихеевой (1918-1991),И.В.Васильева (Навозова) (1919-2013), В.И.Белякова (1927г.р.), Л.С.Солодкова (1939 г.р.), А.А.Казанкова (1951 г.р.).

Калининский район, пос. Эммаусс, д.29.

Открытие: 2 августа в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU