На 220 рублей в среднем вырастет страховая пенсия работающего пенсионера в Тверской области
Ежегодно с первого августа Пенсионный фонд России производит перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам.
Средний размер увеличения пенсии у пенсионеров Тверской области составит 220 рублей. Размер прибавки зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Перерасчёт пенсий коснётся около 90 тысяч работающих пенсионеров (это примерно 23% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе).
- Обращаться пенсионерам в Пенсионный фонд не нужно. Перерасчёт происходит в беззаявительном порядке на основании сведений индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования, - сообщили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU