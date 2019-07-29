На 220 рублей в среднем вырастет страховая пенсия работающего пенсионера в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-29T17:03:12+03:00

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Ежегодно с первого августа Пенсионный фонд России производит перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам.

Средний размер увеличения пенсии у пенсионеров Тверской области составит 220 рублей. Размер прибавки зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Перерасчёт пенсий коснётся около 90 тысяч работающих пенсионеров (это примерно 23% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе).

- Обращаться пенсионерам в Пенсионный фонд не нужно. Перерасчёт происходит в беззаявительном порядке на основании сведений индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования, - сообщили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU