2019-07-29T17:03:12+03:00
Общество

На 220 рублей в среднем вырастет страховая пенсия работающего пенсионера в Тверской области

Пенсии увеличат с первого августа
Виктория ТУШКОВА
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Размер прибавки, в среднем 220 рублей, зависит от размера зарплаты работающего пенсионера.Размер прибавки, в среднем 220 рублей, зависит от размера зарплаты работающего пенсионера.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ежегодно с первого августа Пенсионный фонд России производит перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам.

Средний размер увеличения пенсии у пенсионеров Тверской области составит 220 рублей. Размер прибавки зависит от размера зарплаты работающего пенсионера. Перерасчёт пенсий коснётся около 90 тысяч работающих пенсионеров (это примерно 23% от общего числа получателей страховых пенсий в регионе).

- Обращаться пенсионерам в Пенсионный фонд не нужно. Перерасчёт происходит в беззаявительном порядке на основании сведений индивидуального учёта в системе обязательного пенсионного страхования, - сообщили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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