Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу аккумулятора из автомобиля
Возбуждено уголовное дело
В тверской области задержали автомобильного вораФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее автомашины, припаркованной у дома по месту жительства, украли аккумулятор.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался бывший осужденный безработный 26-летний житель Кувшиновского района.
Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU