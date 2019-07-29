2019-07-29T11:43:38+03:00
Происшествия

Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу аккумулятора из автомобиля

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В тверской области задержали автомобильного вораВ тверской области задержали автомобильного вораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее автомашины, припаркованной у дома по месту жительства, украли аккумулятор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался бывший осужденный безработный 26-летний житель Кувшиновского района.

Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Землевладельца из Тверской области оштрафовали за неиспользование плодородных земель
Женщина припарковала автомобиль на берегу водохранилища в Тверской области, а его угнали
«Тверь Водоканал» просит сообщать о «плохих» колодцах
В центре Твери из супермаркета украли семь бутылок элитного алкоголя
Иномарка врезалась в легковушку и съехала в кювет в Тверской области
Пьяный мужчина избил палкой своего знакомого в Тверской области
Из Тверской области двоих мигрантов отправили на родину
Полкило растительного наркотика прятал у себя дома житель Тверской области
В центре Твери иномарка сбила подростка
Лагерь "Салют" в Тверской области, где дети подхватили норовирус, закрыли
Водитель на "УАЗе" сбил двух подростков и скрылся с места ДТП в Тверской области
Мужчина через суд вернул в магазин "восстановленный" смартфон в Тверской области
В центре Твери закрыли "Чайхану" из-за несоблюдения требований законодательства
В понедельник часть улиц в четырех районах Твери останется без света
Из Волги в Твери вытащили тело утонувшего мужчины
В пруду недалеко от Твери утонула 16-летняя девочка
"Его величество букет" покажут в Твери
В Твери мужчина получил кулаком в лицо и лишился сумки
Четыре автомобиля столкнулись на Московском шоссе в Твери
Молодого мужчину задержали с 39 свертками наркотического вещества в Твери
В Тверской области москвич лишился телевизора и лодочного мотора
На фестивале "РельсыФэст" жителям Твери расскажут все об экологии и покажут документальный фильм
На гастрофестивале в Осташкове выберут самый вкусный "Селигерский рыбник" в Тверской области
В первых числах августа в Тверской области отменят четыре пригородных поезда
На "зебре" в Тверской области сбили 13-летнего подростка
Прокуратура Тверской области добилась жилья для троих детей сирот