Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу аккумулятора из автомобиля

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-29T11:43:38+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из ее автомашины, припаркованной у дома по месту жительства, украли аккумулятор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение дежурных суток сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался бывший осужденный безработный 26-летний житель Кувшиновского района.

Мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU