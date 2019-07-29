2019-07-29T11:27:55+03:00
Общество

Из Тверской области двоих мигрантов отправили на родину

Срок их регистрации истек несколько месяцев назад
Ольга ТРОФИМОВА
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Двоих мигрантов отправили на родинуДвоих мигрантов отправили на родинуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Проверку миграционного законодательства в отношении двух иностранных граждан провела прокуратура Максатихинского района Тверской области.

Установлено, что мигранты на законных основаниях прибыли на территорию Российской Федерации, получив временную регистрацию. Однако, во время проверки выяснилось, что срок упомянутой регистрации истек несколько месяцев назад.

Против иностранцев возбуждены административные производства за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания.

Постановлениями районного суда виновные лица привлечены к административной ответственности и выдворены из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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