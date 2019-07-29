В центре Твери иномарка сбила подростка
Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте
В центре Твери иномарка сбила подросткаФото: Иван ВИСЛОВ
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ДТП произошло поздно вечером 27 июля, на Тверском проспекте в Твери.
37-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA RAPID", совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате аварии пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU