В центре Твери иномарка сбила подростка

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-29T10:59:59+03:00

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ДТП произошло поздно вечером 27 июля, на Тверском проспекте в Твери.

37-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA RAPID", совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате аварии пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU