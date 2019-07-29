2019-07-29T10:59:59+03:00
Происшествия

В центре Твери иномарка сбила подростка

Мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери иномарка сбила подросткаВ центре Твери иномарка сбила подросткаФото: Иван ВИСЛОВ
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ДТП произошло поздно вечером 27 июля, на Тверском проспекте в Твери.

37-летний водитель, управляя автомобилем "SKODA RAPID", совершил наезд на 16-летнего пешехода. Подросток перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате аварии пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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