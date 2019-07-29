В центре Твери закрыли "Чайхану" из-за несоблюдения требований законодательства

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-29T07:46:51+03:00

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Исполнительный документ поступил в Центральный районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области в отношении "Чайханы" , расположенной на Тверском проспекте в Твери.

По решению суда общество с ограниченной ответственностью признано виновным в совершении административного правонарушения. А именно, собственник заведения - гражданин иностранного государства - не соблюдал установленные в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничения на осуществление отдельных видов деятельности.

В качестве наказания деятельность "Чайханы" прекращена на две недели. Заведение закрыто и опечатано. Однако, у должника есть право направления ходатайства в суд о досрочном прекращении исполнения административного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU