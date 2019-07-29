В центре Твери закрыли "Чайхану" из-за несоблюдения требований законодательства
Исполнительный документ поступил в Центральный районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области в отношении "Чайханы" , расположенной на Тверском проспекте в Твери.
По решению суда общество с ограниченной ответственностью признано виновным в совершении административного правонарушения. А именно, собственник заведения - гражданин иностранного государства - не соблюдал установленные в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничения на осуществление отдельных видов деятельности.
В качестве наказания деятельность "Чайханы" прекращена на две недели. Заведение закрыто и опечатано. Однако, у должника есть право направления ходатайства в суд о досрочном прекращении исполнения административного наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU