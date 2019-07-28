2019-07-28T21:12:35+03:00
Происшествия

Из Волги в Твери вытащили тело утонувшего мужчины

Проводятся следственные мероприятия
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери из Волги достали тело утонувшего мужчиныВ Твери из Волги достали тело утонувшего мужчиныФото: Виктория ЖУКОВА
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Сообщение о том, что в Твери в акватории Волги обнаружено тело утонувшего мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 28 июля.

- Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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