Из Волги в Твери вытащили тело утонувшего мужчины
Проводятся следственные мероприятия
В Твери из Волги достали тело утонувшего мужчиныФото: Виктория ЖУКОВА
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Сообщение о том, что в Твери в акватории Волги обнаружено тело утонувшего мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 28 июля.
- Тело погибшего извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU