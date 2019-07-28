2019-07-28T14:01:56+03:00
Происшествия

Молодого мужчину задержали с 39 свертками наркотического вещества в Твери

Задержанный намеревался сделать "закладки" на территории областного центра
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
У мужчины изъято 39 свертков с наркотическим веществом Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиУ мужчины изъято 39 свертков с наркотическим веществом Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

По подозрению в сбыте наркотических веществ на одной из улиц в Пролетарском районе Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 23-летнего мужчину - гражданина ближнего зарубежья.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 39 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик массой 80 грамм.

Предположительно, задержанный намеревался сбыть наркотическое средство путем "закладок" на территории областного центра.

В отношении подозреваемого, который в настоящий момент находится под стражей, возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24