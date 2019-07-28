Молодого мужчину задержали с 39 свертками наркотического вещества в Твери
По подозрению в сбыте наркотических веществ на одной из улиц в Пролетарском районе Твери сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 23-летнего мужчину - гражданина ближнего зарубежья.
При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 39 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик массой 80 грамм.
Предположительно, задержанный намеревался сбыть наркотическое средство путем "закладок" на территории областного центра.
В отношении подозреваемого, который в настоящий момент находится под стражей, возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU