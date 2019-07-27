В Тверской области легковушка снесла столб и опрокинулась на крышу

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-27T14:16:35+03:00

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Авария случилась днем, 26 июля, на улице Панфилова в Нелидово Тверской области.

Легковой автомобиль "Hyundai Solaris" снес столб уличного освещения. От удара легковушка опрокинулась на крышу.

Фотографиями произошедшего поделились очевидцы в группе "Нелидово-news" в соцсети. По словам местных жителей, причиной аварии стало лопнувшее колесо автомобиля, поэтому водитель не справился с управлением.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU