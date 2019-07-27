В Тверской области легковушка снесла столб и опрокинулась на крышу
ДТП произошло в Нелидово
Иномарка снесла столб и опрокинулась Фото: vk.com/"Нелидово-news"/Владимир Володин
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Авария случилась днем, 26 июля, на улице Панфилова в Нелидово Тверской области.
Легковой автомобиль "Hyundai Solaris" снес столб уличного освещения. От удара легковушка опрокинулась на крышу.
Фотографиями произошедшего поделились очевидцы в группе "Нелидово-news" в соцсети. По словам местных жителей, причиной аварии стало лопнувшее колесо автомобиля, поэтому водитель не справился с управлением.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU