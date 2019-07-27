2019-07-27T10:11:52+03:00
Общество

Детские сады и школы Твери готовятся к учебному году

В учреждениях продолжается ермонтная кампания
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские школы и детские сады готовятся к новому учебному году Фото: пресс-служба администрации ТвериТверские школы и детские сады готовятся к новому учебному году Фото: пресс-служба администрации Твери
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Образовательные учреждения продолжают подготовку к новому учебному году. Ремонтные работы ведутся в 150 школах и детских садах.

На всех объектах отрасли до 1 сентября будет проведен косметический ремонт, проведены работы по подготовке тепловых узлов. В части объектов отремонтированы пищеблоки, санузлы, системы освещения, капитально отремонтирована кровля.

В трех школах - №34, 29 и 42 идет ремонт с учетом возможности ликвидации второй смены для учащихся. Там оборудуют дополнительные помещения для классов на 25 человек.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в дошкольных учреждениях.

По информации администрации Твери, в этом году работы на общую сумму порядка 11,6 миллиона рублей будут проведены в 11 детских садах города. В дошкольных учреждениях №№ 2, 20/1, 33, 132, 136, и 153, исходя из потребностей каждого учреждения, установлено новое ограждение, убраны аварийно-опасные деревья, смонтированы системы видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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