С 1 августа троллейбусы в Твери будут ходить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 20:24 2019-07-26T20:24:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 августа в Твери вводится новое расписание троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте МУП "ПАТП-1".

Напомним, сейчас в областной столице четыре действующих троллейбусных маршрута №2, 3, 4, 7. После внесенных изменений, изменится не только время работы транспорта, но и его количество.

Ходить троллейбусы начнут с 6:30 утра, заканчиваться рабочий день будет у всех по разному. Троллейбус №2 отправится в парк в 21:33, №3 - в 22:23, №7 - в 22:29 вечера в выходные и рабочие дни.

Исключение составляет троллейбус №4, который курсирует по маршруту микрорайон "Чайка" - "Центросвар". Он будет ездить с 7:37 утра по будням и завершать работу около 19:00 вечера. На линию выйдет только одна транспортная единица, поэтому "поймать" троллейбус можно будет всего четыре раза в день.

ИСТОЧНИК KP.RU