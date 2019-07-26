2019-07-26T20:24:11+03:00
Общество

С 1 августа троллейбусы в Твери будут ходить по новому расписанию

Время работы и количество единиц электротранспорта будет сокращено
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
С 1 августа троллейбусы будут ездить по новому расписанию Фото: пресс-служба администрации ТвериС 1 августа троллейбусы будут ездить по новому расписанию Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

С 1 августа в Твери вводится новое расписание троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте МУП "ПАТП-1".

Напомним, сейчас в областной столице четыре действующих троллейбусных маршрута №2, 3, 4, 7. После внесенных изменений, изменится не только время работы транспорта, но и его количество.

Ходить троллейбусы начнут с 6:30 утра, заканчиваться рабочий день будет у всех по разному. Троллейбус №2 отправится в парк в 21:33, №3 - в 22:23, №7 - в 22:29 вечера в выходные и рабочие дни.

Исключение составляет троллейбус №4, который курсирует по маршруту микрорайон "Чайка" - "Центросвар". Он будет ездить с 7:37 утра по будням и завершать работу около 19:00 вечера. На линию выйдет только одна транспортная единица, поэтому "поймать" троллейбус можно будет всего четыре раза в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Твери предлагают посмотреть, как устроена система управления городским электрохозяйством
Чердачные перекрытия угрожают обрушиться на пациентов Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области
Молоко с антибиотиком производили в Тверской области
В рыбе из Тверской области нашли листерии
На территорию ИК-4 в Тверской области пытались перебросить 14 мобильников
Уроженка Твери Дарья Клишина стала чемпионкой России по прыжкам в длину
Нежилой дом сожгли в Тверской области
В Тверской области проверили, как организована безопасность палаточного лагеря в Конаковском районе
Африканская чума свиней вновь обнаружена в Тверской области
По проектам "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" в Тверской области обновят очистные сооружения
Пьяных водителей вновь будут ловить на улицах Твери и региона
В Тверской области обокрали частный дом жительницы Бологовского района