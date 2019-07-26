Чердачные перекрытия угрожают обрушиться на пациентов Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-26T19:39:14+03:00

Чердачные перекрытия здания могут в любой момент рухнуть на пациентов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Изменить размер текста: A A

Следователи СУ СК РФ по Тверской области проверяют информацию об опасности, которая грозит пациентам психиатрического отделения Центральной районной больницы Вышнего Волочка. Чердачные перекрытия в здании могут обрушиться в любой момент.

- Следователем СКР осуществлен выезд на место, проведен осмотр здания ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU