2019-07-26T19:39:14+03:00
Происшествия

Чердачные перекрытия угрожают обрушиться на пациентов Вышневолоцкой ЦРБ в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Чердачные перекрытия здания могут в любой момент рухнуть на пациентов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)Чердачные перекрытия здания могут в любой момент рухнуть на пациентов Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)
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Следователи СУ СК РФ по Тверской области проверяют информацию об опасности, которая грозит пациентам психиатрического отделения Центральной районной больницы Вышнего Волочка. Чердачные перекрытия в здании могут обрушиться в любой момент.

- Следователем СКР осуществлен выезд на место, проведен осмотр здания ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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