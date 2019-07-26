Пьяных водителей вновь будут ловить на улицах Твери и региона

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-26T14:13:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Мероприятие "Контроль трезвости" будет проводиться в Тверской области с 26 по 28 июля включительно в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой исключить попытки сесть за руль в пьяном виде, а также сообщать информацию о водителях, которые пренебрегают установленными правилами и управляют автомобилем после употребления алкоголя или наркотических веществ.

Информацию - государственный номер, местонахождение, направление движения - необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" для мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU