В Тверской области обокрали частный дом жительницы Бологовского района

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-26T14:03:46+03:00

За кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный повредил замок на входной двери, проник в частный дом и похитил электроинструменты и предметы быта.

На месте происшествия оперативники опросили соседей, изъяли отпечатки пальцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель города Бологое.

За совершение кражи мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU