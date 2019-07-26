В Тверской области обокрали частный дом жительницы Бологовского района
Злоумышленника задержали
За кражу мужчине грозит шесть лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный повредил замок на входной двери, проник в частный дом и похитил электроинструменты и предметы быта.
На месте происшествия оперативники опросили соседей, изъяли отпечатки пальцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель города Бологое.
За совершение кражи мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU