2019-07-26T13:34:57+03:00
Звезды

Музыкально-литературный фестиваль «Души преображенья лира» пройдёт на выходных в Тверской области

Гостей ждут в Берново Старицкого района
Виктория ТУШКОВА
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Фестиваль традиционно проводят в усадьбе в Берново.Фестиваль традиционно проводят в усадьбе в Берново.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В ближайшие выходные, 27 и 28 июля, на территории Музея Александра Сергеевича Пушкина в селе Берново пройдёт четвёртый музыкально-литературный фестиваль «Души преображения лира». В этом году фестиваль посвящён 220-летию со дня рождения великого поэта.

В парке Пушкинского музея будут звучать авторские песни и стихи. Организаторы также обещают танцы и мини-спектакли.

Завершится фестиваль программой «Русский хоровод». Перед зрителями выступят самодеятельные коллективы Старицкого, Торжокского и Калининского районов.

Гостей фестиваля ждут в селе Берново Старицкого района. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4826) 34-41-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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