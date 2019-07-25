По подозрению в сбыте наркотиков задержан житель Твери

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-25T21:46:48+03:00

Мужчине грозит десять лет тюрьмы

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Подозреваемого задержали сотрудники наркоконтроля Управления МВД России по Тверской области на одной из улиц областного центра.

При личном досмотре у 48-летнего мужчины обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик массой 9 грамм.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное приобретение и хранение наркотического вещества мужчине грозит десять лет тюрьмы.

В настоящее время полицейские выясняют, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU