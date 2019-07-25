2019-07-25T18:09:36+03:00
Происшествия

Четверо мужчин слили с нефтепровода 47 тонн дизельного топлива

Злоумышленники могут сесть в тюрьму на 10 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчины сливали дизтопливо прямо с нефтепровода Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиМужчины сливали дизтопливо прямо с нефтепровода Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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О преступном деянии четверых жителей Краснохолмского района стало известно в сентябре прошлого года. Установлено, что мужчины тайно похищали дизельное топливо, принадлежащее одной из нефтетранспортых компаний, путем несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, расположенный в Краснохолмском районе Тверской области.

За время действия преступной группировки они слили 47 тонн дизельного топлива на общую сумму 2,3 млн. рублей. В ходе следствия часть похищенного на сумму 990 тысяч рублей была обнаружена и изъята.

- В отношении двух мужчин 25 и 39 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 28-летний мужчина за ранее совершенное преступление содержится в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - В отношении 34 -летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За кражу в особо крупном размере мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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