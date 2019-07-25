Принять участие в акции #СпасибоДоктор и поблагодарить медработников могут жители Твери

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-25T17:44:22+03:00

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В Тверском областном перинатальном центре имени Екатерины Бакуниной стартовала региональная акция #СпасибоДоктор.

Её суть в том, что каждый желающий может передать благодарность медицинским работникам - врачам, медсёстрам, санитарам. Слова благодарности будут впоследствии опубликованы на сайтах Министерства здравоохранения Тверской области и Тверского областного перинатального центра имени Бакуниной.

Благодарности будут собирать волонтёры каждую субботу с 12:00 до 14:00 в центре Твери, на улице Трехсвятской, рядом с ТЦ «Олимп».

Итоги акции «Спасибо, доктор!» будут подведены в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU