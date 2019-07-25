2019-07-25T17:03:47+03:00
Общество

В Твери поменяют и отремонтируют 139 старых лифтов

Работы ведутся за счёт средств Фонда капремонта
Виктория ТУШКОВА
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В ноябре планируется заменить еще 68 лифтовВ ноябре планируется заменить еще 68 лифтовФото: Иван ВИСЛОВ
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В Твери идёт кампания по ремонту и замене старых лифтов в многоквартирных домах. Оборудование меняют и ремонтируют за счёт средств регионального Фонда капитального ремонта.

В настоящее время, по информации администрации города Твери, такие работы ведутся в 50 домах, в которых 139 лифтов. В ноябре планируется заменить еще 68 лифтов в 18 домах.

Для того, чтобы принять участие в программе по замене лифтового оборудования, необходимо:

- провести и запротоколировать собрание собственников дома,

- протокол с листами регистрации и итогами голосования передать в департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери.

Там по принятым критериям рассчитают количество баллов по каждому дому и по итогам рассмотрения заявок сформируют краткосрочный план ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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