В Твери поменяют и отремонтируют 139 старых лифтов
В Твери идёт кампания по ремонту и замене старых лифтов в многоквартирных домах. Оборудование меняют и ремонтируют за счёт средств регионального Фонда капитального ремонта.
В настоящее время, по информации администрации города Твери, такие работы ведутся в 50 домах, в которых 139 лифтов. В ноябре планируется заменить еще 68 лифтов в 18 домах.
Для того, чтобы принять участие в программе по замене лифтового оборудования, необходимо:
- провести и запротоколировать собрание собственников дома,
- протокол с листами регистрации и итогами голосования передать в департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации Твери.
Там по принятым критериям рассчитают количество баллов по каждому дому и по итогам рассмотрения заявок сформируют краткосрочный план ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU