2019-07-25T15:13:19+03:00
Общество

Прокуратура помогла погорельцам получить жилье в Тверской области

После пожара семья из шести человек осталась на улице
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась жилья для погорельцев Фото: архив "КП"Прокуратура добилась жилья для погорельцев Фото: архив "КП"
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В Ржевскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что вследствие произошедшего в феврале 2016 года пожара квартира в многоквартирном жилом доме № 9, расположенном в городе Ржеве на улице Текстильщиков, признана непригодной для проживания.

По закону погорельцы имели право на получение квартиры по договору социального найма, но местные власти жилье не предоставили.

- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципального образования предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма семье из шести человек, трое из которых несовершеннолетние дети, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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