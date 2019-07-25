Прокуратура помогла погорельцам получить жилье в Тверской области
В Ржевскую межрайонную прокуратуру обратились местные жители с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав.
Установлено, что вследствие произошедшего в феврале 2016 года пожара квартира в многоквартирном жилом доме № 9, расположенном в городе Ржеве на улице Текстильщиков, признана непригодной для проживания.
По закону погорельцы имели право на получение квартиры по договору социального найма, но местные власти жилье не предоставили.
- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации муниципального образования предоставить благоустроенное жилое помещение по договору социального найма семье из шести человек, трое из которых несовершеннолетние дети, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU