Двое контрабандистов предстанут перед судом в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-25T11:13:12+03:00

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Следователями следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела о контрабанде в Российскую Федерацию наркотических средств и психотропных веществ.

Установлено, что в период с марта по апрель 2018 года двое мужчин 26 и 27 лет поставляли запрещенные вещества в особо крупном размере с территории зарубежных стран на территорию РФ и оставляли их в тайниках-закладках на территории Твери и области.

Помимо этого, злоумышленники планировали сбыть поддельные денежные купюры на территории Тверской области, полученные также из зарубежного государства.

Мужчин задержали на таможне при получении очередной партии психотропного вещества из-за рубежа.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов контрабанды и пересылок запрещенных веществ, одного эпизода покушения на сбыт поддельных купюр. Обоих подозреваемых обвиняют в совершении тринадцати эпизодов покушений на сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Мужчинам грозит пожизненный срок. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU