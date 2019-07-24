2019-07-24T22:36:14+03:00
Политика

В Тверской области обсудили реализацию национальных проектов

В правительстве региона состоялось селекторное совещание
Ольга ТРОФИМОВА
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На селекторном совещании в главами муниципальных образований региона губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию нацпроектов в Верхневолжье Фото: пресс-служба правительства Тверской областиНа селекторном совещании в главами муниципальных образований региона губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию нацпроектов в Верхневолжье Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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24 июля губернатор Тверской области Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований региона. Обсуждались вопросы, касающиеся реализации национальных проектов в Тверской области. В частности, было рассмотрено исполнение графиков работ на объектах, которые строятся в рамках пяти национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Жильё и городская среда».

Отметим, что всего Верхневолжье участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

Планируемый объем финансирования по всем нацпроектам в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье планируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Важнейшим направлением национального проекта «Демография» Игорь Руденя назвал снижение смертности, активное проведение диспансеризации граждан. Среди других мероприятий отметили строительство новых детских садов, спортивных площадок.

В нацпроекте «Здравоохранение» в 2019 году упор сделан на развитие санавиации, закупаются мобильные комплексы, оснащенные УЗИ и ЭКГ, оборудование для переоснащения онкологического диспансера.

Проект «Образование» предполагает строительство в регионе семи новых школ в ближайшие пять лет. Одна из них откроется уже в 2019 году в "Брусилово", а в "Юности" заработает школа-детский сад для 640 детей.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе увеличены объемы строительства жилья, активно идет благоустройство дворов и общественных пространств.

Также в Тверской области будет реконструировано и капитально отремонтировано четыре объекта культуры, закуплены новые музыкальные инструменты.

- Персональная ответственность за обеспечение эффективной работы в установленные сроки по каждому объекту возложена на руководителей областных Министерств и глав муниципальных образований, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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