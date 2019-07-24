Полный список камер видеофиксации в Тверской области: публикуем адреса, где можно нарваться на штрафы

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-24T18:52:05+03:00

Где в Тверской области можно нарваться на штраф Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полный список мест установки комплексов автоматической фотовидеофиксации опубликовала Госавтоинспекция Тверской области.

По данным УГИБДД, всего в регионе установлено 93 камеры видеофиксации, из них 39 приходится на Тверь, еще 25 расположены на трассе М-10 и 5 - на М-9, остальные фиксируют нарушения на дорогах регионального значения.

ФАД М-10 «Россия»:

1. 110 км + 450 м. ФАД М-10 «Россия» Населенный пункт - Завидово.

2. 113 км+ 900м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Шорново.

3. 119 км + 30м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Безбородово.

4. 127 км + 300м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт - Старое Мелково.

5. 131км + 30м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Новомелково.

6. 142 км 550м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Воскресенское.

7. 145км + 500м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Смолино.

8. 152км. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Эммаус.

9. 162км + 50м. ФАД М-10 «Россия». Вне населенного пункта в Калининском районе Тверской области.

10. 170км + 200м. ФАД М-10 «Россия». Вне населенного пункта в Калининском районе Тверской области.

11. 180км + 750м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Заволжский.

12. 191км + 550м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт «Поддубки».

13. 212 км + 230м.ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Марьино.

14. 217 км + 800м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт Думаново

15. 222 км. ФАД М-10 «Россия». Торжокский район Тверской области.

16. 267 км ФАД М-10 «Россия». Вне населенного пункта. На автозаправочной станции.

17. 272 км +100. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Домославль.

18. 292 км 820 м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Вышний Волочек.

19. 299км + 300м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Вышний Волочек.

20. 306 км 900 м. ФАД М-10 «Россия». Вне населенного пункта в Вышневолоцком районе Тверской области

21. 310 км 100 м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт- Дорки.

22. 313 км. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт - Бахмара.

23. 339 км+ 500 м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт - Куженкино.

24. 354 км +200 м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Березай

25. 360 км + 250м. ФАД М-10 «Россия». Населенный пункт – Выползово

ФАД М-9 «Балтия»:

1. 206км + 990м. ФАД М-9 «Балтия». Населенный пункт - г. Зубцов.

2. 208км + 500м. ФАД М-9 «Балтия». Населённый пункт – г. Зубцов.

3. 224км 550м. ФАД М-9 «Балтия». Вне населенного пункта в Ржевском районе Тверской области.

4. 276км + 350м. ФАД М-9 «Балтия». Вне населенного пункта в Оленинском районе Тверской области.

5. 391км + 300м. ФАД М-9 «Балтия». Вне населенного пункта в Торопецком районе Тверской области.

Автодорога «ФАД М-10 «Россия» - Конаково – Иваньково»:

1. 38 км 200м. Автодорога «ФАД М-10 «Россия» - Конаково – Иваньково». Населенный пункт Дмитрова Гора.

2. 1 км 800м Автодорога «ФАД М-10 «Россия» - Конаково – Иваньково». Вне населенного пункта в Конаковском районе Тверско области.

Автодорога «Тверь-Бежецк»:

1. 35 км. Автодорога «Тверь-Бежецк». Вне населенного пункта на автозаправочной станции.

Автодорога «В.Волочек-Бежецк-Сонково»:

1. 31 км 600м. Автодорога «В.Волочек-Бежецк-Сонково». Населенный пункт – Починок.

2. 144км 500м. Автодорога «В.Волочек-Бежецк-Сонково». Населенный пункт – Кучели.

Автодорога «Тверь – Ржев»:

1. 8км 700м автодорога Тверь-Ржев. На автозаправочной станции.

2. 22км 649м автодорога Тверь-Ржев

3. 21км 700м автодорога Тверь-Ржев. Населенный пункт - Некрасово Калининский район .

4. 35км 300м автодорога Тверь-Ржев

5. 35км 772м автодорога Тверь-Ржев. Населенный пункт - Зуево Калининский район.

6. 74км 900м автодорога Тверь-Ржев. Населенный пункт – г. Старица.

7. 83км 400м автодорога Тверь-Ржев

8. 83км 933м автодорога Тверь-Ржев. Населенный пункт - Кореничено Старицкий район.

Автодорога «Торжок-Осташков»:

1. 52км 300м автодорога Торжок-Осташков. Населенный пункт - г. Кувшиново Кувшиновский район.

Автодорога «Тверь-Лотошино-Шаховская»:

1. 11км 200м ад Тверь-Лотошино-Шаховская. Населенный пункт – Лебедево Калининский район.

Автодорога «Тверь-Тургиново»:

1. 16км 500м автодорога Тверь-Тургиново. Населенный пункт - Большое Гришкино Калининский район.

2. 20км 45м автодорога Тверь-Тургиново. Населенный пункт - Губино Калининский район.

3. 36км 600м автодорога Тверь-Тургиново.

4. 37км 578м автодорога Тверь-Тургиново. Населенный пункт - Ильинское Калининский район.

Автодорога «Тверь-Рождествено»:

1. 12км 200м автодорога Тверь-Рождествено. Населенный пункт - Савватьевское Торфопредприятие Калининский р-н.

Автодорога «Кимры-граница Московской области»:

1. 6км 142м автодорога Кимры-граница Московской области.

2. 6км 935м автодорога Кимры-граница Московской области. Населенный пункт Титово Кимрский район.

Территория г.Кимры:

1. ул. Орджоникидзе д.80.

Территория г. Торжка:

1. ул. Кожевников д.36.

Тверь. Заволжский район:

1. 175км + 700м. ФАД М-10 «Россия».

2.175км + 700м ФАД М-10 «Россия».

3. Перекресток пр-т Комсомольский – ул. Горького

4. С.Петербургское шоссе, д. 117. ( Мотель «Тверь»)

5. наб. А.Никитина, д. 148.

6. Восточный мост (мост через р. Волга).

7. перекресток наб. Афанасия Никитина – пл. Мира

8. перекресток ул. Горького – пл. Мира

9. ул. Маяковского д. 50/14. В направлении Восточного моста

10. перекресток ул. Горького - ул. Благоева

11. перекресток наб. Афанасия Никитина - ул. Благоева

12. ул. 2-я Красина, д. 51

13. ул. Академика Туполева, д. 19

Тверь. Центральный район:

1. Перекресток пр-т Тверской– ул. Желябова

2. Перекресток пр-т Тверской ул.Новоторжская

3. Перекресток пр-т Тверской– ул. Советская

4. ул. Желябова д. 1

5. перекресток ул. Советская-Волжский проезд

6. ул. Софьи Перовской д.6

7. г. Тверь, ул. Советская, д. 14

Тверь. Московский район:

1. Московское ш., п. Химинститута,д. 24

2. Московское шоссе, малые перемерки д.13. (Остановка «Малые перемерки»)

3. Московское шоссе, ул. Коняевская 14 (Остановка «PromoPost»)

4. ул. Луговая, д. 44А

5. Октябрьский проспект, д. 60 (между гипермаркетом «Леруа Мерлен» и «Глобус»)

6. Октябрьский проспект, д. 26

7. б-р Цанова, д. 6 ст. 1

8. Московское шоссе, д.22 АЗС Сургутнефтегаз

9. ул. Московская, д. 1

10. наб. реки Лазури 9А (заправка)

11. перекресток наб. реки Лазури – ул. Орджоникидзе

12. перекресток Волоколамский пр-т Победы пр-т

13. перекресток Волоколамский пр-т – ул. Склизкова

14. перекресток ул. Склизкова – ул. Орджоникидзе

15. перекресток Смоленский пер. - наб. реки Лазури

16. перекресток Смоленский переулок- ул. Вагжанова

Тверь. Пролетарский район:

1. пр-т Калинина, д. 20

2. г. Тверь ул. 50 лет Октября д. 24

3. г. Тверь ул. 50 лет Октября д. 24

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