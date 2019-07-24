2019-07-24T16:59:45+03:00
Общество

В администрации решают, каким будет новый облик главной пешеходной улицы Твери

Трехсвятскую будут переделывать с учетом мнений горожан
Ольга ТРОФИМОВА
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В администрации решают, как будет выглядеть главная пешеходная улица областной столицы Фото: пресс-служба администрации ТвериВ администрации решают, как будет выглядеть главная пешеходная улица областной столицы Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери разрабатывается концепция благоустройства главной пешеходной и туристической улицы в Твери - Трехсвятской. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Твери подвели итоги интернет-опроса, который проводился среди жителей.

- В ходе опроса поступило более 100 конструктивных предложений. Тверитяне выступают с просьбой убрать рекламу и заменить ее стендами с информацией для туристов, продлить пешеходную зону до набережной Степана Разина, изменить цвет фасадов, установить городские скульптуры и арт-объекты, добавить пешеходной зоне города клумбы и вертикальное озеленение, открыть на Трехсвятской пункт проката велосипедов, организовать велодорожку и т.д., - сообщает пресс-служба администрации города.

Самые креативные граждане предложили создать в створе Трехсвятской летний кинотеатр под открытым небом, построить пешеходный мост над бульваром Радищева и установить на улице памятник Екатерине Второй.

Наиболее конструктивные предложения будут использованы при разработке концепции благоустройства улицы Трехсвятской. Ее разработкой займутся архитекторы, которых определит творческий конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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