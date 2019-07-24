В Твери умер известный скульптор Феликс Азаматов
Феликс Азаматов умер на 81-м году жизни. Автор небезызвестного монумента "Жертвам политических репрессий", что стоит в сквере возле стадиона "Химик", признан не только в Твери, но и во многих странах мира.
Отпевание Феликса Азаматова состоится в четверг, 25 июля, в 13:00 в деревне Красново на Рябеевском шоссе.
СПРАВКА "КП":
Феликс Азимович Азаматов родился 6 ноября 1938 года в городе Душанбе.
Окончил Суворовское и военное училища, служил в советской армии. Майор.
Автор знаменитых на весь мир скульптур, обладающих фантастической пластикой, не имел художественного образования, изучал работы художников разных времен и народов, стремился к абсолютной оригинальности творчества.
В 1993 году переехал жить в Тверь. С 1995 года возглавлял Народную студию скульптуры малых форм Тверского областного Дома народного творчества.
На счету Феликса Азаматова более десятка персональных выставок. Работы скульптора хранятся в музее современного искусства города Чикаго, Национальном музее в городе Дар-эс-Саляме, в частной галерее города Атланты и других городах США, Канады, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании и других странах Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU