2019-07-24T14:07:04+03:00
Общество

В Твери умер известный скульптор Феликс Азаматов

Он ушел из жизни во вторник, 23 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Феликс Азаматов умер на 81 году жизниФеликс Азаматов умер на 81 году жизниФото: Ирина ТАРАСОВА
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Феликс Азаматов умер на 81-м году жизни. Автор небезызвестного монумента "Жертвам политических репрессий", что стоит в сквере возле стадиона "Химик", признан не только в Твери, но и во многих странах мира.

Отпевание Феликса Азаматова состоится в четверг, 25 июля, в 13:00 в деревне Красново на Рябеевском шоссе.

СПРАВКА "КП":

Феликс Азимович Азаматов родился 6 ноября 1938 года в городе Душанбе.

Окончил Суворовское и военное училища, служил в советской армии. Майор.

Автор знаменитых на весь мир скульптур, обладающих фантастической пластикой, не имел художественного образования, изучал работы художников разных времен и народов, стремился к абсолютной оригинальности творчества.

В 1993 году переехал жить в Тверь. С 1995 года возглавлял Народную студию скульптуры малых форм Тверского областного Дома народного творчества.

На счету Феликса Азаматова более десятка персональных выставок. Работы скульптора хранятся в музее современного искусства города Чикаго, Национальном музее в городе Дар-эс-Саляме, в частной галерее города Атланты и других городах США, Канады, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании и других странах Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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